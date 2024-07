adidas ha presentato il nuovo FUSSBALLLIEBE FINALE Official Match Ball destinato a diventare protagonista delle semifinali e della finale dei Campionati Europei UEFA 2024 in Germania. Questo pallone rappresenta una significativa evoluzione rispetto alla versione utilizzata durante la fase a gironi, mantenendo però i celebri elementi visivi che richiamano i colori nazionali tedeschi: nero, rosso e oro.

Design e Tecnologia Innovativi

Il FUSSBALLLIEBE FINALE si distingue immediatamente per la sua base argento, una scelta cromatica studiata per simboleggiare il prestigio della Coppa per la quale le ultime quattro squadre si contenderanno la vittoria. Questo colore, attentamente testato con gli atleti, garantisce visibilità ottimale in campo senza creare riflessi indesiderati.

Svelato per la prima volta presso la Home of adidas Football a Berlino, il pallone si avvale della rivoluzionaria tecnologia Connected Ball. Questa innovazione permette di raccogliere dati precisi in tempo reale, supportando gli ufficiali di gara con informazioni cruciali grazie alla combinazione dell'intelligenza artificiale con i dati sulla posizione dei giocatori. Questo sistema ha giocato un ruolo fondamentale nelle decisioni durante le partite del torneo, migliorando anche l'esperienza dei tifosi con misurazioni dettagliate su velocità, rotazione e distanza percorsa dal pallone.

Materiali e Struttura Avanzati

Al cuore delle innovazioni del FUSSBALLLIEBE FINALE c'è il CTR-CORE, un nucleo sviluppato per garantire precisione, consistenza e ritenzione d'aria ottimale. La pelle in poliuretano (PU), denominata PRECISIONSHELL, è caratterizzata da una texture micro e macro e da una struttura a 20 pannelli progettata per migliorare l'aerodinamica del pallone.

Un Plinto Unico per le Cerimonie Pre-PartitaIn occasione delle semifinali e della finale, il FUSSBALLLIEBE FINALE sarà presentato su un nuovo plinto progettato dall'innovativo duo artistico berlinese Gonzales Haase AAS. Realizzato in alluminio anodizzato e a forma di prisma triangolare, il piedistallo è composto da 54 triangoli, rappresentando simbolicamente le 54 federazioni UEFA che hanno partecipato al torneo e ai turni di qualificazione.

Solène Störmann, Global Category Director for Football Hardware di adidas, ha dichiarato: "Essendo questo il primo Campionato Europeo UEFATM ospitato da una sola nazione dal 2016, volevamo che la FUSSBALLLIEBE FINALE fosse fortemente ispirata ai colori iconici della squadra ospitante, dunque alla bandiera tedesca. Ma per distinguersi davvero come pallone per le partite più decisive, abbiamo optato per una base argentata, che fa sì che il pallone richiami l'ambito trofeo che tutte queste grandi squadre si contenderanno.

Mentre noi parliamo del torneo nelle sue fasi finali, torneri sul fatto che è stato un onore portare la FUSSBALLLIEBE, la gioia del calcio, a tutti i tifosi della Germania. Questo è anche un pallone che ha portato una nuova era di innovazione tecnica ai Campionati Europei UEFA grazie alla Connected Ball Technology.

Non vediamo l'ora di vedere il nuovo pallone FUSSBALLLIEBE FINALE nelle partite decisive per la vittoria e auguriamo a tutte le squadre la migliore fortuna nella competizione per diventare la squadra campione d'Europa".

Impegno Sociale di adidas

Rimanendo fedele ai suoi valori, adidas destinerà l'1% delle vendite nette del FUSSBALLLIEBE FINALE a Common Goal. Questo contributo sostiene iniziative che mirano a promuovere un cambiamento sociale duraturo nelle comunità svantaggiate, utilizzando il calcio come strumento per costruire un futuro migliore e più inclusivo.

Con il FUSSBALLLIEBE FINALE Official Match Ball, adidas non solo celebra l'eccellenza sportiva ma rinnova anche il suo impegno verso l'innovazione tecnologica e la responsabilità sociale. Il nuovo pallone promette di essere un elemento chiave nelle emozionanti fasi finali dei Campionati Europei UEFA 2024TM, offrendo prestazioni superiori e contribuendo al miglioramento del gioco e dell'esperienza dei tifosi.