Presentato il Nuovo Pallone della Serie C 2024-25

La Lega Pro ed Erreà Sport hanno svelato il nuovo pallone ufficiale della Serie C NOW per la stagione 2024-25. Questo pallone, che accompagnerà le partite della Serie C in sessanta città e diciannove regioni d’Italia, rappresenta un perfetto equilibrio tra modernità, cura dei dettagli, tradizione e impatto estetico.

Design e Caratteristiche

Il pallone si distingue per un'estetica minimalista con un fondo bianco e una linea diagonale che attraversa la superficie, utilizzando tre tonalità: blu, verde petrolio e rosso. Questa combinazione di colori non solo esalta la bellezza del pallone, ma mette in evidenza la sua originalità e il meticoloso design.

Realizzato con 14 pannelli, di cui 6 romboidali ispirati al marchio Erreà, il pallone è progettato per ottimizzare le prestazioni sul campo. I pannelli termosaldati includono uno strato di schiuma poliuretanica e 4 strati di tele di poliestere. La superficie esterna testurizzata HEXA 1.2 garantisce una sensibilità elevata e una risposta esplosiva al tocco del piede, mantenendo le sue caratteristiche in qualsiasi condizione climatica e su ogni tipo di terreno.

Certificazione e Innovazione

La certificazione Fifa Quality Pro conferma la qualità del pallone, rendendolo idoneo per l'uso in competizioni professionistiche europee e mondiali. Inoltre, il pallone presenta uno speciale QR Code che permette agli appassionati di immergersi nel mondo della Serie C NOW con un innovativo restyling e numerose novità tutte da scoprire.

Il nuovo pallone della Serie C NOW 2024-25 non è solo un simbolo di modernità e tradizione, ma anche un elemento fondamentale per esaltare le emozioni e le prestazioni della prossima stagione calcistica.