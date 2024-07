Il Sassuolo comunica tramite il suo sito internet di non rinnovare il contratto di tre veterani: Gianluca Pegolo, Gian Marco Ferrari e Gregoire Defrel. Tre calciatori autori di tante battaglie con la maglia neroverde che ora salutano, per il portiere 43enne è il probabile addio al calcio, mentre per il difensore e l'attaccante le sirene in A e B non mancano di certo.