Novara FC, Giacomo Gattuso prolunga il suo contratto

Non è arrivata solo la conferma per il tecnico del Novara F.C. Giacomo Gattuso, a una quindicina di giorni dal raduno per la stagione 2024/2025 il tecnico azzurro ha ottenuto il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026.

Decisiva la sua guida per portare alla salvezza una formazione azzurra che ha preso all'ultimo posto e ha "rischiato" di salvare senza passare dai play-out, senza storia gli spareggi con le due vittorie tre a uno e due a uno contro il Fiorenzuola.