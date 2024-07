Serie C NOW: i Giovani Talenti al Centro del Progetto

La Serie C NOW si pone un obiettivo chiaro: mettere i giovani al centro del progetto, puntando sullo sviluppo dei talenti emergenti. Questo è il leitmotiv che guida le iniziative della lega, che vede nella crescita dei calciatori italiani una priorità.

Con la Riforma Zola e le nuove regole sul minutaggio, la Serie C si conferma come un vivaio fondamentale per la futura Nazionale azzurra. La presenza di un 90% di giocatori italiani nel campionato è un dato significativo, sottolineando l’importanza di questa lega nel panorama calcistico nazionale. La Serie C è stata infatti il trampolino di lancio per leggende come Baggio, Chiesa e Chiellini, campioni che hanno conquistato l’Europa e il mondo.

La collaborazione con Pantofola d’Oro, azienda storica e leader nel settore, rafforza ulteriormente questo impegno verso i giovani. Dodici promettenti calciatori, quattro per categoria tra under 17, under 16 e under 15, hanno ricevuto due paia di scarpe da calcio professionali, realizzate appositamente per loro. Questi modelli di alta qualità, creati da Pantofola d’Oro, ricordano quelli indossati in passato da miti del calcio come Rivera, Riva e Mazzola.

Il presidente della Serie C, Matteo Marani, ha premiato personalmente i ragazzi.

Kim Williams, Chief Executive di Pantofola d’Oro: “Siamo onorati di premiare questi calciatori che speriamo possano diventare i futuri talenti del calcio italiano, è necessario che i giovani ci portino in una nuova dimensione. Ci fa molto piacere che il nostro marchio sia legato a questi ragazzi, dopo aver vestito grandissimi campioni, poiché il nostro obiettivo è quello di riproporre il nostro prodotto alle nuove generazioni. Riprendiamo, così, la straordinaria abitudine del passato di realizzare scarpe su misura e personalizzate, quando leggende del calibro di Rivera o Riva ci facevano visita in fabbrica per avere il loro esemplare unico di scarpa da calcio. Oggi, insieme al mio team, faremo lo stesso nella sede storica della Serie C”.

I protagonisti delle Rappresentative premiati

Under 15

Ludovico Tatò, Miglior Portiere, Vis Pesaro

Daniel Gjergji, Miglior Difensore, Cesena

Patrick Quaglino, Miglior Centrocampista, Pro Vercelli

Matteo Casadei, Migliore Attaccante, Rimini

Under 16

Elia Perazzi, Miglior Portiere, Rimini

Mattia Ridolfi, Miglior Difensore, Cesena

Andrea Ballanti, Miglior Centrocampista, Cesena

Diego Ruffino, Migliore Attaccante, S.P.A.L.

Under 17

Simone Iuliano, Miglior Portiere, Turris

Victor Nonga, Miglior Difensore, Benevento

Davide Zamagni, Miglior Centrocampista, Cesena

Gianmarco Baglivo, Migliore Attaccante, Virtus Francavilla