Serie C. Ufficiali i gironi e le date di tutto il campionato 2024/25

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data 28.06.2024, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C NOW per la Stagione Sportiva 2024/2025.

GIRONE A

ALBINOLEFFE - ALCIONE MILANO - ARZIGNANO VALCHIAMPO - ATALANTA U23 - CALDIERO TERME - FERALPISALO' - GIANA ERMINIO - L.R. VICENZA - LECCO - LUMEZZANE - NOVARA - PADOVA - PERGOLETTESE - PRO PATRIA - PRO VERCELLI - RENATE - TRENTO - TRIESTINA - UNION CLODIENSE - VIRTUS VERONA

GIRONE B

AREZZO - ASCOLI - CAMPOBASSO - CARPI - GUBBIO - LEGNAGO SALUS - LUCCHESE - MILAN FUTURO - PERUGIA - PESCARA - PIANESE - PINETO - PONTEDERA - RIMINI - SESTRI LEVANTE - SPAL - TERNANA - TORRES - VIRTUS ENTELLA - VIS PESARO

GIRONE C

ACR MESSINA - AUDACE CERIGNOLA - AVELLINO - AZ PICERNO - BENEVENTO - CASERTANA - CATANIA - CAVESE - CROTONE - FOGGIA - GIUGLIANO - JUVENTUS NEXT GEN - LATINA - MONOPOLI - POTENZA - SORRENTO - TARANTO - TEAM ALTAMURA - TRAPANI - TURRIS

CAMPIONATO SERIE C NOW

Inizio: DOMENICA 25 AGOSTO 2024

Sosta: DOMENICA 29 DICEMBRE 2024

Turni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2024 - MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024 - MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025

Termine: DOMENICA 27 APRILE 2025

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 11 AGOSTO 2024

Secondo Turno Eliminatorio: DOMENICA 18 AGOSTO 2024

Ottavi di Finale: MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024

Quarti di Finale: MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

Semifinali: Andata MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025 - Ritorno MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025

Finale: Andata MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025 - Ritorno MERCOLEDÌ 09 APRILE 2025