Coppa 2ª e 3ª categoria, la Castellettese è ancora in corsa

Il sofferto pareggio maturato allo "Zucco" tra la Castellettese e la Torri Biellesi consente alle due squadre di accedere a braccetto alle semifinali della fase regionale di Coppa Seconda e Terza categoria, anche se per i ticinesi il passaggio avviene come migliore seconda dei tre gironi. Un risultato preventivabile anche ad inizio gara in quanto i novaresi sapevano che con un punto non avrebbero neanche dovuto attendere i risultati dagli altri campi per aver la sicurezza di strappare il pass per le semifinali ma che è stato frutto di una partita vera, che i padroni di casa che solamente nel finale hanno arpionato con Mattioni il 2-2 che vale il passaggio del turno arrivando a raggiungere i biellesi ridotti addirittura in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Moummad e Cappio, a conferma che nulla è stato regalato alla formazione di Annarumma.

Negli altri gironi a prevalere sono stati i torinesi del Rebaudengo, che nel confronto decisivo (4-1) hanno avuto ragione di una Crescentinese ancora nel pieno dei festeggiamenti per l'approdo in Prima categoria al termine dell'inattesa vittoria ai playoff con la Pro Palazzolo, e i cuneesi del Caraglio che hanno passeggiato (9-0) sul campo di una Viguzzolese già eliminata.

Proprio i cuneesi saranno i prossimi avversari della Castellettese, con gara d'andata a Caraglio mercoledì sera e ritorno una settimana più tardi in terra novarese, mentre nell'altra semifinale saranno i biellesi a giocare in casa la gara d'andata. Per i ticinesi certa l'assenza al centro della difesa di Invernuschi, squalificato in seguito all'ammonizione subita nel corso della decisiva gara con la Torri Biellesi.

Il quadro della fase regionale della Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria - La Castellettese punta la finale