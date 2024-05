Benevento-Torres 1-0: la gara di andata la decide un gran gol di Talia

Il Benevento si aggiudica, per 1-0, la gara di andata dei quarti di finale dei play-off di Serie C contro la Torres: al "Vigorito", il match è stato deciso da un gol di Talia nella prima frazione di gioco.

Solito 3-4-3 per mister Auteri che schiera Capellini al centro della difesa; Talia è in cabina di regia con accanto Nardi; Ciciretti e Perlingieri sorreggono Lanini sul fronte offensivo giallorosso. La Torres di mister Greco risponde con il 3-4-1-2: Antonelli comanda il terzetto difensivo; Giorico e Mastinu dirigono le operazioni a metà campo; Ruocco supporta Scotto e Fischnaller in attacco.

Il primo squillo della gara è di marca ospite ed arriva al 15': punizione di Scotto sulla quale Paleari si distende e respinge. Al 22' è il Benevento a passare: Talia prende palla a trequarti campo, piazza uno scatto perentorio e, arrivato in area, da posizione defilata, lascia partire una bordata che si infila sotto la traversa della porta difesa da un impotente Zaccagno. I padroni di casa sfiorano il raddoppio al 38': palla morbida di Talia per Improta che, con un sombrero, beffa il diretto avversario e calcia di prima ma la palla termina fuori di pochissimo. Dopo 1' di recupero il signor Virgilio, arbitro del match, manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa, la Torres pressa il Benevento fin dai primi minuti ma la difesa giallorossa, grazie anche ai cambi, tiene botta; nessuno dei due portieri corre veri pericoli per tutti e 45'. Solo al 92', Paleari è chiamato alla parata plastica su un colpo di testa di Diakite indirizzato all'incrocio. Al termine dei 5' di recupero, Virgilio dichiara finite le ostilità: il Benevento si aggiudica per 1-0 sulla Torre la gara di andata; il ritorno si disputerà in Sardegna sabato alle 20:30.

IL TABELLINO