Sassuolo-Cagliari 0-2, neroverdi in Serie B

Il Sassuolo perde 2-0 in casa contro il Cagliari e retrocede aritmeticamente in Serie B dopo 11 anni in massima serie. La sconfitta maturata contro i sardi grazie ai gol di Prati e Lapadula su rigore è stata solo l'ultima di una stagione disgraziata per i neroverdi, figlia di un mercato sbagliato e cambi di allenatori che non hanno dato i risultati sperati. Il Sassuolo torna quindi nella serie cadetta, con la speranza di un rapido ritorno nel calcio dei grandi.