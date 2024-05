Novara-Fiorenzuola 2-1, gli azzurri sono salvi!!!

Il Novara bissa la vittoria dell’andata contro il Fiorenzuola battendo gli emiliani due a uno e ottenendo una salvezza che lo scorso autunno era quanto meno insperata. Un capolavoro del tecnico Gattuso che ha preso una squadra ultima in classifica e con un girone di ritorno da play-off l’ha salvata, sfiorando anche la permanenza in categoria senza passare dagli spareggi.

Subito Ongaro, poi nonostante le occasioni da ambo le parti la sfida rimane sull’uno a zero per gli azzurri Novara subito in vantaggio con Ongaro che controlla una palla in area e lascia partire un preciso diagonale che non lascia scampo all’estremo avversario, al 6’ Bertoncini dalla distanza non inquadra la porta; il Fiorenzuola passato il momento no inizia ad attaccare collezionando come all’andata calci d’angolo ma senza mai rendersi pericoloso dalle parti di Minelli fino al 20’ quando un cross di Mora viene deviato pericolosamente da un difensore costringendo l’estremo azzurro a un intervento non banale. Al 25’ ancora ospiti pericolosi con Cremonesi il cui destro a giro termina fuori, risponde il Novara con Bentivegna che costringe Sorzi all’angolo, sul successivo corner Bertoncini manca sotto misura la deviazione vincente, al 30’ ripartenza di Bentivegna che serve Urso che arriva velocissimo davanti a Sorzi ma gli calcia addosso, sulla respinta Bentivegna non trova il destro vincente. Al 33’ Minelli si oppone con bravura a Ceravalo, stessa scena al 40’ sempre con il portiere di casa e l’ex Reggina protagonisti.

Due calci di rigore fissano il punteggio sul due a uno per il Novara Ripresa dai ritmi bassi e con pochi sussulti, il Fiorenzuola non ci crede più e lascia spazi al Novara in contropiede, si rivede Kerrigan dopo l’infortunio, gli azzurri raddoppiano al 27’ con un calcio di rigore di Bentivegna concesso come all’andata da una revisione Var, in pieno recupero Bertoncini stende Alberti in area, calcio di rigore che lo stesso Alberti trasforma.

NOVARA-FIORENZUOLA 2-1

Marcatore: 4’Ongaro (N), 27’st Bentivegna (N) su rigore, 47’st Alberti (F) su rigore.

Novara: Minelli, Urso (46’st Valenti), Bertoncini, Di Munno, Corti (11’st Kerrigan), Ongaro, Bentivegna (39’st Schirò), Ranieri, Boccia (39’st Cannavaro), Migliardi (46’st De Mori), Lorenzini. All. Gattuso

Fiorenzuola: Sorzi, Maffei, Nelli (29’st Musatti), Bocic (29’st Seck), Oneto, Ceravolo, Morello (7’st Alberti), Cremonesi, Mora, Di Gesù, Anelli. All. Tabbiani

Arbitro: Rinaldi di Bassano.

Note: Corner 2-10. Ammoniti Cremonesi, Nelli e Oneto per il Fiorenzuola, nessuno per il Novara. Spettatori 2964.