Benevento-Triestina 2-1: paura iniziale, poi dominio e qualificazione

Il Benevento batte la Triestina per 2-1 nella gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C e si qualifica per i quarti di finale. A decidere la partita le reti, tutte nella prima frazione, di Malomo, per gli ospiti, e di Ciciretti e Perlingieri per i padroni di casa.

Auteri conferma la fiducia a Viscardi nel pacchetto arretrato; con Nardi, in mediana, c'è Agazzi; in attacco la buona prova dell'andata garantisce la partenza da titolare al giovane Perlingieri, a supporto di Lanini insieme a Ciciretti. Nella Triestina Malomo guida la difesa; Vallocchia e Correia presidiano il centrocampo mentre Redan guida l'attacco.

Passano soli 3 giri di lancetta e doccia fredda per il Benevento: schema su calcio di punizione per la Triestina, palla a D'Urso che di prima mette in area dove Malomo si inserisce con i tempi giusti e fredda sia la difesa giallorossa che Paleari. Il vantaggio sveglia i giallorossi che trovano il pareggio al 9': Ciciretti disegna uno splendido arcobaleno con il sinistro, la palla termina la sua corsa nel "sette" alla destra di Matosevic. Rimesso il match in parità, il Benevento non accontenta e trova il raddoppio al quarto d'ora: questa volta è Perlingieri, di nuovo con il sinistro, a calciare dal limite mettendo la palla nell'angolino alla destra di Matosevic. La Triestina reagisce e ci prova al 24' con Minesso che, dall'altezza del dischetto, chiama Paleari alla parata. Il direttore di gara assegna 3' di recupero e al 47' Ciciretti prova di nuovo a sorprendere Matosevic con una traittoria arcuata da posizione defilata ma questa volta il portiere degli alabardati devia in corner. Al riposo si va, quindi, sul 2-1.

Doppio cambio nell'intervallo per la Triestina che lascia negli spogliatoi Vallocchia e Minesso: al loro posto entrano Vertainen e Fofana. Pronti-via e Redan prova la conclusione ma la palla si stampa sul palo alla destra di Paleari e torna in campo. Al 57' doppia ghiotta occasione per il Benevento: ci prova prima Simonetti, la cui conclusione è respinta da Matosevic; sulla palla si avventa Lanini ma trova il portiere ospite a respingere col corpo. Al 76' è la Triestina che sfiora il pari: cross dalla destra in area per Vertainen che, dal dischetto e senza nemmeno saltare, prova di testa ma trova solo la parte esterna del palo alla sinistra di Paleari. Il Benevento controlla la partita, e potrebbe anche arrotondare il punteggio ma la mira di Ciano, prima, e Karic, poi, non è delle migliori. Al triplice fischio del signor Costanza, il Benevento batte la Triestina per 2-1 ed accede ai quarti di finale dei play-off di Serie C: l'avversario dei giallorossi si conoscerà dopo il sorteggio di domattina.

IL TABELLINO