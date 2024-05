Benevento. Auteri: "Sono sicuro che non sbaglieremo l'approccio"

Il tecnico del Benevento, Gaetano Auteri, alla vigilia del match di ritorno contro la Triestina, in programma domani sera al "Vigorito" con inizio alle 20:30, ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa dell'impianto cittadino. Queste le parole dell'allenatore dei giallorossi:

"Stiamo bene ma, con le giuste motivazioni, si superano anche piccoli intoppi. Benedetti è recuperato e può scendere in campo mentre Terranova ha chiesto di essere tra i convocati per stare accanto alla squadra ma il suo recupero procede bene.

Non ho timori circa l'approccio alla gara perché ci basiamo sempre sui nostri criteri di gioco. Servirà leggere bene le varie fasi della partita. Sicuramente non proveremo a gestire la gara perché sarebbe un errore imperdonabile.

Ciano e Ciciretti, con le dovute differenze, hanno caratteristiche simili a Pinato, pur non avendo la sua fisicità. In quel ruolo si potrebbero adattare anche Simonetti o Starita.

Abbiamo analizzato gli errori commessi a Trieste per non commetterli di nuovo. Nel primo tempo abbiamo accusato il gol preso, bisogna difendere con maggior contatto fisico quando la palla è fuori area. Poi, per aver accorciato e scalato male, siamo andati in debito di forze.

Il gesto di Pinato, per quanto sorprendente e da condannare, è stato puerile, dovuto alla rabbia del momento ma non c'era ne cattiveria nel maleducazione. Tuttavia serve buon senso e reputo la squalifica esagerata, l'arbitro avrebbe potuto gestirla molto meglio.

Viscardi si allena con impegno e partecipazione, sembra un calciatore esperto. Meccariello è in crescita ed oggi è difficile fare una scelta. In altri momenti della stagione, forse, Meccariello avrebbe giocato ma oggi devono considerare tanti fattori.

In mediana siamo coperti e non so ancora chi giocherà. Avremo bisogno di tutti e tutti partecipano. Turnover? Potrebbe esserci qualche avvicendamento".