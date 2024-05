Concedetemi un po' di paura

Tanti troppi pensieri frullano nella mia testa dopo il tre a uno sul campo del Fiorenzuola dopo la partita d’andata della sfida play-out; tutto ciò è strano perché abbiamo ottenuto un risultato che avrei firmato con il sangue prima della partita, abbiamo tre reti di vantaggio su una formazione che abbiamo battuto cinque volte su cinque in stagione, giocheremo al “Piola” dove siamo imbattuti da fine gennaio, praticamente con la squadra rifatta dopo il mercato invernale non abbiamo mai perso. Il Fiorenzuola ha perso le ultime tre fuori casa, non vince un match lontano dall’Emilia dal 14 febbraio, non segna tre reti in trasferta dal 2 aprile 2022, non ho sbagliato, più di due anni fa.

Se ci salveremo buona parte del merito sarà del nostro tecnico Gattuso che ha fatto un lavoro enorme, sempre se rimarremo in Serie C mi aspetto lunedì o al massimo martedì l’annuncio della conferma del tecnico; tuttavia penso che a Fiorenzuola abbiamo avuto un po' di fortuna, il tre a zero del primo tempo non è logico anche se ci ha fatto godere, sedici calci d’angolo a uno rappresentano un’indicazione di come è andata la partita e addirittura nel finale abbiamo rischiato di prendere in undici contro dieci il gol del due a tre. Tutto questo mega preambolo per dire che il secondo tempo non mi è affatto piaciuto e non capisco perché abbiamo cambiato radicalmente il modo di giocare contro una formazione orgogliosa ma ferita da tre gol in dieci minuti; detto questo e nonostante il titolo meglio aver sbagliato la seconda frazione a Fiorenzuola che la partita di domenica prossima, sono sicuro che la approcceremo nel modo corretto e proveremo a portarla dalla nostra parte, tre reti di vantaggio rimangono un cuscinetto rassicurante.

Se ci salveremo per un po' non voglio più sentire parlare della freddezza del pubblico novarese perché anche domenica eravamo in tanti, tutti vicini alla squadra senza se e senza ma.

Se ci salveremo sarà una bella rivincita per chi è stato vicino a questa squadra nei momenti più bui, quando eravamo desolatamente in fondo alla classifica.

Se ci salveremo potrebbe cambiare il futuro del Novara Calcio, per questo domenica dobbiamo per l’ultima volta in stagione essere in tanti e calorosi; siamo arrivati diciassettesimi in stagione regolare, l’anno scorso il Mantova è arrivato sedicesimo, la Triestina diciottesima, la Torres quindicesima, la Juve Stabia decima e l’Avellino quattordicesima, tutte squadre che hanno vinto o che stanno lottando per andare in serie B.

Se ci salveremo la prima dedica sarà per tutti quei cuori azzurri che sono volati in cielo. Ma per questo aspettiamo domenica sera.

Forza Novara Sempre!!!