Gattuso: "Avremmo messo la firma per un risultato del genere"

Il Novara vince tre a uno a Fiorenzuola e ipoteca la salvezza, contro gli emiliani quinto successo stagionale che non può che rendere felice il tecnico Giacomo Gattuso: “Manca ancora una partita, il calcio mi insegna che può succedere di tutto. Sono dispiaciuto per il gol preso, un regalo della nostra difesa, forse l’unico errore. Avremmo messo la firma per un risultato del genere prima del match. Il gol di Urso è stata la svolta della gara, loro dopo la doppietta dell’ultimo match in stagione regolare lo temevano particolarmente ma lui è riuscito lo stesso a segnare e a dare il là a un primo tempo eccezionale. Per quanto riguarda Gerardini era a rischio e si è stirato, non è recuperabile per il ritorno. Per fortuna manca una partita perché questa serie di infortuni ci fa arrivare al match di domenica prossima contati. Abbiamo sentito tanto la spinta dei nostri tifosi che ringraziamo, ci hanno dato una spinta eccezionale. Potevamo fare qualche ripartenza in più nella ripresa? Sicuramente sì, ho messo la squadra a specchio con il 3-4-3, ho lasciato le due punte ma bisogna anche dare merito agli avversari che con tanti giocatori offensivi ci hanno messo in difficoltà. Ha avuto un buon impatto Ngamba, è già qualche settimana che lo vedo bene e per questo motivo l’ho inserito nell’ultima mezzora. Per quanto riguarda il ritorno non dobbiamo commettere l’errore di fare una partita di contenimento, non ne siamo in grado lo abbiamo dimostrato più volte, dobbiamo cercare di fare un match normale come se fossimo zero a zero”.