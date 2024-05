Triestina-Benevento 1-1: a Redan risponde un "eurogol" di Lanini

Il Benevento esce dal "Nereo Rocco" di Trieste con un prezioso, in vista del ritorno, pareggio per 1-1: alla rete di Redan per gli alabardati nella prima frazione, ha risposto Lanini nella ripresa.

Auteri schiera il Benevento con il consueto 3-4-3: al posto dell'assente Pastina c'è il giovane Viscardi; in mediana ci sono Nardi e Talia; a supporto di Lanini agiscono Ferrante e Pinato. Bordin risponde con il 3-4-2-1: Malomo comanda la difesa; Vallocchia è in cabina di regia; a sostenere Redan ci sono Minesso e D'Urso.

Il Benevento comincia bene ma col passare dei minuti la Triestina guadagna campo e si rende pericolosa. Al 25' arriva il vantaggio dei padroni di casa: palla filtrante di Vallocchia per Redan che la stoppa e, con il destro, fredda Paleari con un preciso rasoterra sul primo palo. Padroni di casa vicini al raddoppio dopo soli 5': su una respinta corta della difesa del Benevento, Germano calcia in porta ma Berra devia, provvidenzialmente, sul palo. Passano altri 4' e la Triestina timbra un altro legno: Vallocchia prova la bordata dal limite ma la sfera si stampa sulla parte alta della traversa e termina in rimessa dal fondo. La prima frazione si chiude sull'1-0.

Nella ripresa il Benevento scende in campo più convinto e l'inerzia del match cambia. Al 74' c'è l'ingresso in campo di Perlingieri e la partita cambia. Lanini, maggiormente libero vista la presenza di un vero compagno d'attacco, viene servito sul lato corto di sinistra dell'area biancorossa, fa un paio di passi e lascia partire un destro che disegna una traiettoria che si spegne all'incrocio della porta difesa da Matosevic, a sua volta subentrato all'infortunato Agostino. Il gol demoralizza la Triestina e da maggior vigore al Benevento che sfiora il secondo gol per tre volte nel recupero con Perlingieri, Improta e Ciciretti ma in tutti e tre i casi Matosevic si erge a protagonista sventando i pericoli. All'ultimo soffio di gara il Benevento segna la rete del 2-1 con Ciciretti ma il direttore di gara annulla per un precedente fallo di Bolsius: gli animi si accendono ed a farne le spese è Pinato al quale viene sventolato il cartellino rosso per eccessive proteste.

