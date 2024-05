Riflettori sui Play Off e Play Out in Serie D 2023/2024

La stagione regolare di Serie D 2023/2024 si è ufficialmente conclusa lasciando il posto a una post-season ricca di emozioni e sfide decisive. Il calcio non si ferma e gli appassionati possono già prepararsi a vivere le intense emozioni dei Play Off e Play Out.

Parallelamente ai Play Off, prendono il via anche i Triangolari della Serie D, un formato eccitante che stabilisce chi avanzerà verso il titolo di Campione d’Italia di categoria. Le squadre partecipanti, avendo dimostrato grande consistenza e capacità durante la stagione, si incontreranno in un formato che promette di esaltare ulteriormente la qualità del calcio dilettantistico italiano.

TITOLO CAMPIONE D’ITALIA

Il programma gare della 1^ Giornata dei Triangolari determinato dal sorteggio.

12 Maggio – ore 16.001^ Giornata

G1) Caldiero-Clodiense (riposa Alcione)

G2) Pianese-Campobasso (riposa Carpi)

G3) Cavese-Team Altamura (riposa Trapani)

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

2^ Giornata – 15 Maggio

3^ Giornata – 19 Maggio

PLAY OFF

12 Maggio – ore 16.00

1^ Turno

Girone A: Chisola-Rg Ticino e Varese-Vado

Girone B: Piacenza-Varesina e Pro Palazzolo-Desenzano

Girone C: Dolomiti Bellunesi-Campodarsego e Treviso-Bassano Virtus

Girone D: Ravenna-Lentigione e Corticella-Victor San Marino

Girone E: Follonica Gavorrano-Tau Altopascio e Grosseto-Livorno (ore 17.30)

Girone F: L’Aquila-Roma City e Avezzano-Sambenedettese

Girone G: Nocerina-Cassino e Romana-Ischia (Campo “Francesca Gianni” di Roma)

Girone H: Martina-Casarano (ore 18.00) e Nardò-Fidelis Andria

Girone I: Siracusa-Acireale e Vibonese-La Fenice Amaranto

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.

2^ turno19 Maggio – ore 16.00

PLAY OUT

12 Maggio – ore 16.00Gare uniche

Girone A: Derthona-Alba

Girone B: Legnano-Castellanzese (Campo “Casati” di Verano Brianza)

Girone C: Luparense-Atletico Castegnato e Breno-Cjarlins Muzane

Girone F: Tivoli-United Riccione

Girone G: Sassari Latte Dolce-Ardea e Anzio-Gladiator

Girone H: Angri-Gallipoli

Girone I: San Luca-Locri