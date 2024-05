Christian Donadio, “Crederci, come facciamo noi”

Maglia numero 10, classe 2001. Christian Donadio, attaccante del Novara FC da inizio stagione, a causa di un infortunio non ha potuto contribuire direttamente alla lotta per la salvezza ed è fuori gioco anche nei play out contro il Fiorenzuola ma sempre presente in squadra e per la squadra, con testa e spirito, rispettoso e paziente, anche nei confronti delle decisione del mister nel periodo in cui non venne più schierato come titolare. Con noi per fare due chiacchiere prima della gara di andate dei play out in programma per domenica.

Sei assente dal campo da poco più di un mese, intanto ti chiedo: come stai? C’è la possibilità di vederti in campo in questi prossimi e ultimi 180 minuti?

Purtroppo no perché l’infortunio è stato abbastanza grave (lesione di secondo grado all’adduttore) e quindi ne avrò ancora per un po’. Dall’inizio dell’infortunio il recupero doveva essere di due mesi, adesso ne è passato uno, penso ci vorrà un altro mesetto.

Immagino che non deve essere facile guardare la propria squadra dalla tribuna, senza poter aiutare direttamente, specialmente in ottica salvezza. Però cambiando prospettiva, magari si vedono le cose in una diversa angolazione, ti è successo? Hai “scoperto” aspetti della tua squadra che ti hanno stupito nel bene o nel male?

Ti posso dire assolutamente che quello che mi ha colpito di più è che nonostante le numerose defezioni che abbiamo, in campo non si sono viste, anzi. I risultati sono stati ottimi, non si sono viste differenze da quando c’erano alcuni giocatori in campo a quelli che ci sono adesso. Questo va a dimostrare il fatto che siamo un gruppo unito, dello stesso livello, tutti concentrati e con il focus verso l’obiettivo comune.

Cosa è andato storto secondo te che non ci ha permesso di salvarci senza passare dai play out, è stato un insieme di concause oppure c’erano davvero dei limiti che non si potevano oltrepassare più di quello che la squadra ha oggettivamente fatto?

Sicuramente la nostra salvezza è mancata a causa del periodo dei tanti pareggi consecutivi. Sarebbe bastata una vittoria e quei due punti in più per tirarci fuori da quella situazione. Però così non è andata, questo è il calcio e adesso siamo concentrati sui prossimi 180 minuti.

Che tipo di allenatore è Mister Gattuso?

È un allenatore che è riuscito a creare fin da subito il gruppo, fuori e dentro al campo perché con il suo arrivo si è notato subito questa differenza rispetto gli inizi. Siamo diventati più coesi anche fuori dal campo e di conseguenza i risultati si sono visti, magari all’inizio con qualche difficoltà in più però, con il lungo andare, anche con l’inserimento a gennaio di nuovi giocatori si è visto parecchio.

Al di là della preparazione tecnica, la squadra come sta vivendo questa settimana a livello di umore e emotività?

Stiamo cercando di non metterci troppe pressioni addosso perché comunque se dovessimo giocare due partite in maniera bloccata non riusciremmo ad esprimere al meglio il nostro gioco quindi la stiamo vivendo non dico in maniera serena però in maniera abbastanza tranquilla, consapevoli delle nostre forze. Non pensiamo nemmeno ad un eventuale risultato negativo.

Comunque andrà, ti ci vedi ancora con la maglia azzurra?

Questo si vedrà alla fine dell’anno, io lo spero vivamente. Al Novara mi trovo molto bene.

Invece pensando in grande, qual è il tuo sogno calcistico?

Sono un ragazzo ambizioso quindi l’obiettivo è assolutamente quello di arrivare più in alto possibile, quello che sarà il futuro si vedrà negli anni.

Vuoi mandare un messaggio ai tifosi?

Mando un caro abbraccio ai tifosi e chiedo, per l’ultima volta, di venire allo stadio a sostenerci e di crederci fino alla fine come facciamo noi.

Intelligente in campo, sempre presente nonostante il suo ”fuorigioco”, pronto a riscattare il tempo perduto. Questo è Christian.