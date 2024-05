Škoda Kamiq Black Dots: City SUV tecnologico e inconfondibile

Con l'introduzione della versione Black Dots, Kamiq, il City SUV di Škoda, fa un passo verso una generazione dinamica, smart e attenta al dettaglio. Black Dots è un allestimento "tailor-made", sviluppato in Italia che punta alla versatilità e alla modernità, ed è pronto a catturare l'attenzione di un pubblico alla ricerca di uno stile distintivo e di tecnologie avanzate.

Sin dal primo sguardo, la Kamiq Black Dots si distingue per le sue linee audaci e i contrasti cromatici che enfatizzano il carattere deciso dell'auto. Dettagli come la griglia anteriore, i gusci degli specchietti retrovisori e i lettering sul portellone sono impreziositi da una finitura nero lucido, mentre i mancorrenti al tetto e gli inserti nei paraurti sono resi ancora più accattivanti grazie alla finitura nero opaco. Questa scelta di design, unita alla vasta gamma di colori disponibili per la carrozzeria, consente ai clienti di personalizzare la propria Kamiq Black Dots secondo il proprio gusto e stile.

Ma non è solo una questione di estetica. La Kamiq Black Dots offre anche prestazioni e tecnologie all'avanguardia. I gruppi ottici full LED con AFS garantiscono una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di guida, mentre i cerchi in lega da 17" con design aerodinamico conferiscono al veicolo un aspetto sportivo ed elegante oltre a una convincente stabilità in marcia.

Passando all'interno, la Kamiq Black Dots continua a stupire con un sistema di infotainment completo e intuitivo. Lo schermo da 8,25" in plancia, dotato di controlli touch e fisici, offre un accesso rapido e semplice a una vasta gamma di funzioni, tra cui il tuner per la radio digitale DAB+, due porte USB tipo C e i protocolli per l'interfaccia smartphone Apple CarPlay e Android Auto.

Connettività al top, dunque, ma anche uno sguardo molto attento alla sicurezza. La guida di Kamiq è sorvegliata dal Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di ciclisti e pedoni, dal Lane Assistant, che mantiene il veicolo all’interno della carreggiata e dal rilevamento della stanchezza del conducente. Di serie anche la chiamata automatica di emergenza con geo-localizzazione e il Cruise Control. La nuova versione del City SUV permette anche importanti vantaggi nella personalizzazione, grazie ai diversi pacchetti opzionali che consentono di creare una vettura “fatta su misura”, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello della versatilità.

ŠKODA Kamiq Black Dots è disponibile con motorizzazioni benzina TSI da 95, 115 e 150 CV, con cambi manuali o automatici DSG a 7 rapporti, a seconda delle varianti.

Per il mese di maggio, Kamiq Black Dots è disponibile a partire da 135 € al mese (TAN 2,49 % fisso e TAEG 3,58 %) - Anticipo 2.000 € - 35 mesi - Valore Futuro Garantito alla scadenza o a 30.000 Km pari alla Rata Finale di 16.247 €.

Altri dettagli sul city SUV Kamiq Black Dots sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.