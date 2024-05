Ci lascia Pino Gallo, amico del calcio dilettantistico

Se n'è andato così, quasi in punta di piedi Pino Gallo, ormai al termine di una stagione che lui, seppur in disparte, ha seguito come ha sempre fatto fino a quando è stato personaggio attivo del calcio dilettantistico provinciale. Gli ultimi anni, minati nel fisico da una condizione di salute mai pienamente ritrovata, non gli hanno impedito di continuare a stare vicino a quella che per lui era una seconda famiglia, quel calcio dove era di casa e sicuramente mancava.

Personaggio mai banale e che teneva a far conoscere la propria opinione, espressa sempre con garbo e raramente sopra le righe, Gallo ha contribuito a creare squadre di valore e prospettiva ovunque abbia avuto modo di lavorare come Direttore Sportivo, da Dormelletto alla Castellettese dove - accompagnato da allenatori con cui ha saputo creare rapporti che andavano al di là del puro aspetto di campo come Arbellia e Forzatti - seppe plasmare gruppi di giocatori così uniti che spesso si ritrovano ancora a condividere momenti e ricordi, fino all'amata Arona di cui è stato a più riprese Ds e con la quale ha vissuto anche l'ultima esperienza a livello calcistico.

Tanti i ricordi che in queste ore stanno affollando i social, tante le società e gli addetti ai lavori che dedicano una parola ed un pensiero ad un uomo che ha attraversato in maniera trasversale il tessuto calcistico provinciale, una persona con la quale era sempre piacevole ed interessante fermarsi a scambiare due parole sul calcio di cui era sottile conoscitore di uomini e dinamiche.

Grande amico del nostro sito - un'amicizia profondamente ricambiata - ci stringiamo intorno alla famiglia alla quale in questo momento di sconforto va la nostra più sentita vicinanza.

Ciao Pino, un saluto con il sorriso come sarebbe piaciuto a te.