Sassuolo-Inter 1-0, i neroverdi sono ancora vivi

Nella 35esima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium i neo campioni d’Italia dell’Inter, una delle ultime chiamate per cercare una salvezza che ormai sembra un’impresa.

Cronaca. La prima occasione è di marca neroverde al minuto 15, sugli sviluppi di corner la palla finisce sui piedi del classe 2005 Luca Lipari, il quale non ci pensa due volte e lascia andare un tiro sul primo palo su cui Audero respinge. Un paio di minuti dopo è Lautaro a sfiorare il gol con una zampata che però esce di poco. Al 20’ il Sassuolo trova il gol del vantaggio, Thorstvedt ruba palla a Dumfries e serve Laurientè che insacca alle spalle di un incolpevole Audero. La reazione dei nerazzurri non si fa attendere e vanno vicini al pari prima con un tiro di Sanchez da pochi metri, poi con un colpo di testa di Pavard da distanza ravvicinata, ma entrambe le volte Consigli chiude la sua porta. Nel finale di tempo arriva i nerazzurri trovano il pari con Lautaro, ma viene annullato per fuorigioco su segnalazione del VAR.

Ad inizio ripresa Simone Inzaghi mette dentro Arnautovic e Cuadrado per aumentare la spinta offensiva dei suoi, ma il Sassuolo nonostante abbassi il baricentro chiudendosi nella sua area di rigore chiude bene gli spazi. Al 81’ Kumbiulla salva su Arnautovic, ma per il resto non si segnalano grossi pericoli dalla porta di Consigli. Finisce cosi con l’incredibile vittoria del Sassuolo sull’Inter, una vittoria che rende ancora possibile, seppur molto difficile, la corsa salvezza.