Serie C. Bocciato il ricorso del Taranto, il Benevento è terzo

Il Benevento è, ora, sicuro del terzo posto finale nel girone C di Serie C: il Collegio di Garanzia del Coni, infatti, ha respinto il ricorso del Taranto che aveva chiesto l'annullamento, o in alternativa uno sconto, sui quattro punti di penalizzazione assegnatigli per non aver pagato i contributi Inps e le ritenute Irpef dei mesi di settembre e ottobre 2023.

Il Benevento, quindi, farà il suo esordio nei play-off dalla fase nazione: il primo match, che i giallorossi giocheranno in trasferta, è in programa il prossimo 14 maggio con ritorno fissato al "Vigorito" per il 18.