Sassuolo-Lecce 0-3, la Serie B è sempre più vicina

Ennesimo tonfo casalingo del Sassuolo che perde male, anzi malissimo, lo scontro salvezza contro il Lecce. 3-0 il risultato in favore degli uomini di Luca Gotti che dominano la partita e fanno un passo avanti importantissimo per la permanenza in Serie A.

I salentini indirizzano la partita già nei primi minuti grazie ai gol di Gendrey al 11' e Dorgu al 15'. Entrambe le reti figlie di svarioni di tutta la retroguardia neroverde. La reazioni dei padroni di casa è sterile, ci prova Pinamonti ma senza impensierire troppo Falcone.

Nella ripresa Ballardini rivolta la squadra mettendo subito dentro Volpato, Mulattieri e Doig; ma è il Lecce a sfiorare il terzo gol su cui Ferrari salva sulla linea. Al 61' la partita si chiude e forse anche il campionato dei neroverdi: Krstovic verticalizza per Piccoli, che brucia Ferrari in velocità e supera Consigli per il gol del 3-0. Una sconfitta rovinosa che rende la salvezza sempre più un'impresa. La cura Ballardini non sta riuscendo a dare la scossa sperata.