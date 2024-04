Avellino-Benevento 1-0: decide Sgarbi, biancoverdi secondi da soli

Il Benevento perde di misura al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino e cede la seconda piazza solitaria ai biancoverdi a 180' dalla fine della regular season: la gara è stata decisa nella ripresa da una rete di Sgarbi.

Auteri schiera i suoi con il 3-4-1-2 con Pinato a supporto di Perlingieri e Ciciretti; sulla destra c'è Simonetti al posto di Improta mentre l'altra fascia è presidiata da Masciangelo. Pazienza si affida, invece, alla collaudata coppia d'attacco formata da Gori e Patierno; Cionek comanda la difesa mentre Armellino dirige le operazioni in mediana.

Il primo tempo è da sbadigli: si vede solo qualche timido tentativo dalla distanza da ambedue le parti e poco altro. Al riposo si va sullo 0-0.

Leggermente più interessante la ripresa con la prima occasione, che arriva al 54' firmata da Perlingieri il cui tiro è deviato in corner da Ghidotti. Girandola di cambi per i due allenatori che porta i suoi frutti per i padroni di casa. All'82' Tito serve Sgarbi, entrambe subentrati, quest'ultimo lascia partire un destro micidiale che non lascia scampo a Paleari. L'assalto finale del Benevento non ha esiti e, quindi, al triplice fischio il risultato è di 1-0 per l'Avellino che, come detto in apertura, si attesta da solo al secondo posto in classifica davanti ai giallorossi.

IL TABELLINO