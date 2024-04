Avellino-Benevento: biglietti per i giallorossi in vendita dalle 15

La Società US Avellino Calcio, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che sono in vendita, esclusivamente presso i punti vendita del circuito di biglietteria Go2, i tagliandi validi per il match Avellino-Benevento, valevole per la 36^ giornata di campionato di Lega Pro, Serie C 2023-2024, in programma lunedì 15 aprile 2024 alle ore 20:45.

INFO TICKET

Il prezzo del ticket per il settore Ospiti è di € 13,00 più diritti di prevendita. Per il settore Ospiti, saranno disponibili n. 500 posti.

Vendita riservata esclusivamente ai possessori della Fidelity Card/Tessera del Tifoso del Benevento Calcio.

N.B. Si precisa che i residenti nella provincia di Benevento potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE i tagliandi per il settore Ospiti. La vendita aprirà oggi, 12 aprile alle ore 15:00 e chiuderà domenica 14 aprile p.v. alle ore 19.00

*Si ricorda che è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione.

Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo.

IMPORTANTE: Per raggiungere il settore Ospiti utilizzare l'Autostrada.

Di seguito il percorso consigliato:

- Autostrada A16

- Uscita casello Avellino Est

- Innesto variante SS.7 bis

- Nucleo Industriale, via Santorelli, strada Bonatti/don Giovanni Festa, S.C. Cappuccini, via Annarumma, Settore Ospiti "Curva Nord".