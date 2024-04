Benevento-Latina: è stata indetta la giornata giallorossa

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 10:00 di oggi, 10 aprile 2024 e fino alle ore 20:45 del 21 aprile p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la gara Benevento-Latina in programma il giorno 21 aprile 2024 alle ore 20:00.

Per l’occasione, il Club ha stabilito una diminuzione di prezzo dei tagliandi di tutti i settori dell'impianto nonché la possibilità per gli abbonati di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto del biglietto.

I titolari di un abbonamento per la stagione in corso avranno la possibilità di acquistare il tagliando scegliendo lo stesso posto occupato durante le altre partite casalinghe dalle ore 10:00 di oggi 10 aprile fino alle ore 23:59 del 18 aprile 2024.

Per acquistare il tagliando è necessario comunicare e/o inserire Carta di emissione e Progressivo dell’abbonamento (presenti sull'abbonamento stesso) o, per chi ne è in possesso, il Numero e il Cod. Sicurezza della tessera del tifoso "Fidelity Card".

Tutti i biglietti, ad eccezione della Tribuna Centrale, potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati Ticketone e al link sport.ticketone.it

La vendita libera dei biglietti avrà inizio dalle ore 10:30 del 19 aprile 2024 fino alle ore 20:45 del 21 aprile p.v..

SETTORE INTERO ABBONATO INTERO VENDITA LIBERA CURVA NORD 3,00 € 5,00 € CURVA SUD 3,00 € 5,00 € DISTINTI 4,00 € 7,00 € TRIBUNA INFERIORE 6,00 € 9,00 € TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 6,00 € 9,00 € TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 10,00 € 13,00 € TRIBUNA CENTRALE 23,00 € 32,00 €

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA, DA PREVEDERE ULTERIORI COMMISSIONI DI SERVIZIO AGGIUNTIVE TICKETONE PARI A € 1,50 + iva.