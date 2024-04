Benevento-Juve Stabia 0-0: le "vespe" promosse in Serie B

Il Benevento pareggia 0-0 il big-match casalingo contro la Juve Stabia che, grazie al punto guadagnato, conquista la matematica promozione in Serie B.

Auteri ripropone Perlingieri dal 1' insieme a Ciciretti e Starita; in difesa c'è Capellini con Berra e Pastina mentre la mediana è affidata alla coppia Talia-Nardi. Pagliuca risponde con Adorante e Candellone in attacco mentre al centro della difesa ci sono Bachini e Bellich.

La gara è molto tirata fin dal primo minuto, prevale l'agonismo e le giocate latitano. La prima occasione degna di nota è del Benevento: Improta, di testa, sugli sviluppi di una punizione calciata da Ciciretti, impegna severamente Thiam che mette in angolo. Dieci minuti dopo la Juve Stabia replica con Romeo, anch'egli di testa, che sfiora l'incrocio alla sinistra di Paleari. Al 44' ci prova Perlingieri per il Benevento ma il tiro del classe 2005 viene disinnescato da Thiam. La prima frazione si chiude a reti bianche.

Nella ripresa la partita si fa nervosa ed il gioco latita. Sul taccuino finisce una sola palla gol per la Juve Stabia che arriva al 63': Magnanelli calcia sul primo palo trovando, però, la parata in due tempi di Paleari. Dopo 5' di recupero, nei quali c'è anche un pò di parapiglia tra le due panchine per una mancata restituzione di palla da parte del Benevento, arriva il triplice fischio a sancire lo 0-0 e la conseguente matematica promozione in Serie B della Juve Stabia. Il Benevento, dal canto suo, aggancia l'Avellino al secondo posto e nel prossimo turno affronterà proprio gli irpini in trasferta in un derby che avrà in palio anche la piazza d'onore del campionato.

IL TABELLINO