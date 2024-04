Sassuolo-Udinese 1-1, le due squadre non si fanno male

Il Sassuolo perde una grande occasione per svoltare la sua stagione e non va oltre il pareggio in casa contro l'Udinese. 1-1 il risultato finale che soddisfa più i friulani che gli emiliani.Partono forte i neroverdi e sprecano un paio di occasioni con Pinamonti. Alla mezz'ora Tressoldi, uno dei più criticati in questa stagione, salva sulla linea un gol praticamente già fatto a Lucca. Una decina di minuti dopo i neroverdi passano in vantaggio grazie al primo gol in campionato di Defrel, un vantaggio che però dura poco, perché al 44' Thauvin ristabilisce la parità su assist di Pereyra.

Nella ripresa l'Udinese spinge forte e sfiora due volte il vantaggio, prima con Lovric e poi con Bijol che colpisce una clamorosa traversa. Il Sassuolo invece tiene tanto la palla ma fatica a creare delle vere palle gol. Il risultato finale di 1-1 smuove la classifica di entrambe, i neroverdi salgono a 24 mentre l'Udinese a 28.