Vince il maltempo, posticipata la finale di Coppa 2ª e 3ª categoria

Avrebbero dovuto scendere in campo questa sera al "Liberazione" di Omegna, Casale Corte Cerro e Cireggio, per contendersi il trofeo provinciale riservato alle squadre che militano in Seconda e Terza categoria nel Vco, ma il maltempo che da ieri sera ha scatenato su tutta la provincia abbondanti piogge ha consigliato alla Delegazione provinciale di riprogrammare la sfida per il primo mercoledì dopo Pasqua al fine di avere un terreno di gioco in buone condizioni e di incentivare l'avvento del pubblico che, in caso di pioggia, avrebbe sicuramente disertato l'appuntamento non potendo contare sulla copertura degli spalti dell'impianto omegnese.

Appuntamento dunque rimandato al 3 aprile, quando la due squadre si giocheranno la possibilità di iscrivere il proprio nome nell'albo della competizione e di guadagnarsi il pass per l'accesso alla fase regionale della Coppa stessa in rappresentanza del Vco. Per il Casale Corte Cerro sarebbe un bis, visto il successo nella passata edizione quando la squadra allora allenata da Lomazzi si impose in finale sulla Pregliese al "Boroli" di Gravellona Toce mentre il Cireggio, alla prima finale assoluta, raggiungerebbe in fatto di vittorie proprio il Casale Corte Cerro e il Gravellona San Pietro, mettendosi all'inseguimento del Virtus Villadossola che ha vinto le prime due edizioni della competizione.