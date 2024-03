Benevento-Monopoli 0-1: i giallorossi k.o. dopo tredici partite

Il Monopoli si conferma bestia nera per il Benevento e batte i giallorossi al "Vigorito" per 1-0: a decidere il match è stata una rete di Tommasini nel secondo tempo. Per la squadra di Auteri, sconfitta dopo una striscia positiva che durava da 13 partite, è, probabilmente, anche l'addio alla promozione diretta visto il concomitante successo della Juve Stabia che ora si trova a 9 punti di distanza.

Auteri si affida a Berra, Terranova e Pastina in difesa; Talia è titolare in mediana viste le non perfette condizioni di Nardi; in attacco ci sono Ciciretti e Ciano a supporto di Lanini. Taurino risponde schierando il Monopoli con il 3-5-2 con l'ex De Risio in mediana, ed il duo Tommasini-Grandolfo a formare l'attacco ospite.

Il primo tempo è avaro di occasioni. Ne segnaliamo una al 9' per i padroni di casa, con tiro di Simonetti facilmente bloccato a terra da Gelmi, ed una al 40' per gli ospiti, con De Risio che, da ottima posizione, sugli sviluppi di un corner, calcia fuori.

Gli ospiti passano in vantaggio poco dopo la metà della ripresa: corner dalla sinistra, clamorosa uscita a vuoto di Paleari e Tommasini mette in rete dopo un paio di rimpalli. Il Benevento, nonostante i cambi, non riesce ad essere incisivo dalle parti di Gelmi e, anzi, rischia il raddoppio ospite con Sosa, al quale si oppone Paleari. Al triplice fischio, dunque, il Monopoli porta a casa i 3 punti.

IL TABELLINO