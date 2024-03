Serie C, C. Arbitri della 33a: Madonia a Benevento, Mucera a Crotone

Queste le designazioni arbitrali per le gare valide per la 33a giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma nel fine settimana:

ACR MESSINA – FOGGIA

Fabio Rosario Luongo - Napoli

Nicolo' Moroni – Treviglio/Elia Tini Brunozzi - Foligno

Emanuele Ceriello - Chiari

AUDACE CERIGNOLA - POTENZA

Emanuele Frascaro - Firenze

Vittorio Consonni – Treviglio/Matteo Nigri - Trieste

Marco Di Loreto - Terni

BENEVENTO - MONOPOLI

Dario Madonia - Palermo

Francesco Picciche' – Trapani/Rodolfo Spataro - Rossano

Edoardo Manedo Mazzoni - Prato

BRINDISI - TARANTO

Mario Perri - Roma 1

Amedeo Fine – Battipaglia/Vincenzo Pedone - Reggio Calabria

Filippo Colaninno - Nola

CROTONE - CASERTANA

Giuseppe Mucera - Palermo

Mario Chichi – Palermo/Luca Chiavaroli - Pescara

Enrico Gemelli - Messina

GIUGLIANO – AVELLINO

Simone Galipo' - Firenze

Marco Cerilli – Latina/Simone Piazzini - Prato

Alfredo Iannello - Messina

PICERNO – LATINA

Stefano Milone - Taurianova

Alessandro Parisi – Bari/Davide Fedele - Lecce

Lucio Felice Angelillo - Nola

SORRENTO - JUVE STABIA

Daniele Virgilio - Trapani

Andrea Bianchini – Perugia/Marco Toce - Firenze

Adolfo Baratta - Rossano

TURRIS – CATANIA

Andrea Zanotti - Rimini

Franco Iacovacci – Latina/Glauco Zanellati - Seregno

Gabriele Scatena - Avezzano

VIRTUS FRANCAVILLA - MONTEROSI TUSCIA

Valerio Crezzini - Siena

Giacomo Monaco – Termoli/Ferdinando Pizzoni - Frattamaggiore

Dario Di Francesco - Ostia Lido