Benevento. Auteri: "Col Giugliano per dimostrare la nostra forza"

Il tecnico del Benevento, mister Gaetano Auteri, ha risposto alle domande dei media alla vigilia della gara contro il Giugliano, in programma domani sera alle 20:30. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Il terreno in sintetico non sarà un problema. La gara l'abbiamo preparata in base alle caratteristiche dell'avversario. Il Giugliano è una buona squadra che gioca accettando il confronto. Da quando sono arrivato stiamo facendo un ottimo percorso anche se qualche volta il giudizio è condizionato dagli ultimi minuti di gara, come contro il Messina. Contro i siciliani, dopo aver rivisto la partita, posso dire che abbiamo giocato bene anche a livello qualitativo. Ci resta da fare un ultimo passo sotto il punto di vista della mentalità perché fisicamente stiamo bene.

Noi dobbiamo puntare sui principi di gioco e perseverare su questa strada di partita in partita. Se contro Cerignola e Messina avessimo portata a casa la vittoria, a prescindere dai quattro punti in più in classifica, sarei stato più contento per le prestazioni messe in campo.

Siamo competitivi in ogni reparto e avere la rosa ampia significa maggiori rotazioni. L'importante è che tutti si sentano parte del progetto. Spero sempre di fare le scelte giuste. Contro il Giugliano non so chi scenderà in campo in attacco perché sono tutti disponibili e si sono allenati bene. Questo mi mette in difficoltà ma è un problema che accetto volentieri.

In difesa, Pastina sostituirà Berra e Viscardi è una possibile soluzione anche se proprio stamattina ha avuto un piccolo fastidio ad una caviglia.

A livello agonistico non abbiamo mai rifiutato la contesa. I nostri calciatori hanno mentalità per reggere il tipo di partite che ci aspettano.

Non ci sentiamo migliori del Giugliano, anche loro sono una buona squadra ma noi , sul campo, dobbiamo dimostrare di essere più forti.

Karic ha giocato a Potenza e questo vuol dire che ha lavorato bene e che sta continuando a farlo. Anche lui rientra nelle possibili scelte. E' un calciatore con caratteristiche diverse rispetto ad altri: ad esempio, rispetto a Pinato, è più posizionato. Io voglio poter contare su tutti, nessuno escluso".