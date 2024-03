Benevento. Auteri ne convoca 27 per il Giugliano

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 32a giornata di campionato Serie C Now, girone C, Giugliano-Benevento.

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò

1 Nunziante Alessandro

24 Paleari Alberto

DIFENSORI

3 Benedetti Amedeo

96 Capellini Riccardo

5 Masciangelo Edoardo

6 Meccariello Biagio

58 Pastina Christian

23 Rillo Francesco

28 Terranova Emanuele

25 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide

16 Improta Riccardo

7 Karic Nermin

8 Kubica Krzysztof

31 Nardi Filippo

14 Pinato Marco

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

ATTACCANTI

98 Bolsius Don

30 Carfora Lorenzo

10 Ciano Camillo

99 Ciciretti Amato

11 Ferrante Alexis

90 Lanini Eric

9 Marotta Alessandro

27 Starita Ernesto