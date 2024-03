Sassuolo-Frosinone 1-0, boccata d'ossigeno

Il Sassuolo sconfigge 1-0 il Frosinone del grande ex Eusebio Di Francesco e può finalmente gioire dopo due mesi senza vittorie. Una vittoria sofferta che può essere un punto di svolta per la stagione dei neroverdi che restano al penultimo posto in classifica ma sono pienamente nel treno delle squadre in corsa per la salvezza ed inguaiano i ciociari.La partita si decide grazie alla quarta rete stagione di Thorstvedt al minuto 58. Nel finale di gara il Frosinone beneficia di un calcio di rigore per una spinta di Ferrari su Cuni, ma dal dischetto Kajo Jorge allarga troppo e la palla sfiora il palo alla destra di Consigli.

Il Sassuolo sale a quota 23 punti agganciando il Verona, mentre i ciociari restano a quota 24 punti.