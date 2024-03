Novara FC, Christian Argurio nuovo DS

Mancava solo la presentazione ufficiale che è avvenuta ieri in conferenza stampa al "Silvio Piola" dove Pietro Lo Monaco, Direttore Generale del Novara FC, ha presentato il nuovo direttore sportivo del club che lo affiancherà non solo per la fine del campionato ma per altri due anni e mezzo, sostituendosi a Simone Di Battista che manterrà comunque un ruolo all'interno della società azzurra come capo scouter.

Apre la conferenza proprio Lo Monaco "Sono molti anni che lavoriamo insieme, è un grande professionista. Ringrazio l'Istra per la disponibilità che ha mostrato nel liberarlo" mentre Argurio dichiara "Ho già conosciuto il mister e la squadra, l'impressione è stata ottima, credo di poter dire che questa è una squadra che può far bene anche in prospettiva futura. Ci sono tutti i presupposti per raggiungere l'obiettivo salvezza per poi buttare le basi e costruire qualcosa di importante nel futuro. Novara è una piazza importante del nostro calcio, è un grande piacere per me essere qui per poter svolgere un lavoro progettuale".

Prevista per oggi pomeriggio la conferenza pre partita del mister Giacomo Gattuso che anticipa la partenza dei ragazzi per Zanica (BG) dove domenica alle ore 18.30 sfideranno l'Albinoleffe per la 31^ giornata di campionato.