Schettino-Gozzano, è divorzio! Salta la panchina rossoblu

Tirava aria pesante per mister Massimiliano Schettino negli ultimi tempi, tanto che in settimana e anche nel weekend era risuonato forte il malcontento della tifoseria rossoblu nei confronti di un tecnico che era stato recentemente premiato per le 100 panchina alla guida del Gozzano, preso in mano nell'estate del 2021 all'indomani del divorzio dal tecnico Antonio Soda, di cui era stato secondo.

Galeotta è stata l'ennesima sconfitta interna, quella patita domenica con la Lavagnese (0-2), ma il Gozzano - attestato appena al di fuori della zona playout distante solamente un punto - è dallo scorso dicembre che non ottiene una vittoria al "D'Albertas" e da oltre un mese, l'ultima in trasferta con il Derthona, non conosce la gioia dei tre punti a conferma di un periodo tutt'altro che felice per la compagine cusiana.

E' atteso nelle prossime ora l'annuncio, da parte della società, del sostituto che siederà sulla panchina rossoblu nell'ultimo scorcio di stagione, con l'obiettivo di confermare il piazzamento di metà classifica ottenuto nelle ultime due stagioni con Schettino alla guida; per ora la squadra è stata presa in mano da Carlo Prelli - secondo di Schettino - che, a partire da quello odierno, guiderà i prossimi allenamenti in vista della cruciale trasferta del weekend con la Vogherese, vero e proprio scontro diretto per la salvezza, ma non è escluso che lo stesso possa acquisire definitivamente lo status e guidare il Gozzano fino al termine della stagione.