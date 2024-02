Benevento. Bolsius: "Con Auteri sono più concreto e decisivo"

A parlare in sala stampa, dopo il 4-0 rifilato dal Benevento al Sorrento, è l'autore della terza rete dei giallorossi, Don Bolsius. Queste le sue parole:

"Mister Auteri mi ha aiutato ad essere più concreto e decisivo in campo ma anche prima avevo un certo feeling col gol. Col Sorrento avevo segnato anche all'andata ma avevo buone sensazioni prima della partita, forse questo non è stato decisivo come il precedente ma ugualmente bello per me. Il gol di stasera somiglia molto a quelli dello scorso anno, quando ero chiamato a giocare più in solitaria.

Non è stato un periodo facile quello in cui ho giocato poco ma è stato ugualmente importante perché mi ha permesso di curare di più gli aspetti che devo migliorare. La concorrenza è una cosa buona perché posso giocare con compagni forti dai quali apprendere qualcosa.

A Benevento mi trovo bene, vivo in centro e i cittadini sono davvero simpatici. Rispetto allo scorso anno, sono in una grande piazza ed in una città molto bella.

Guardo sempre partita per partita, posso fare di più e spero di ripagare la fiducia di mister Auteri che mi sta aiutando tanto. Sappiamo che la strada è ancora lunga e non tutto è nelle nostre mani: siamo una squadra forte ed è ancora tutto possibile anche se difficile".