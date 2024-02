Az Picerno-Benevento 1-2: Ciciretti e Carfora la ribaltano in 2'

Il Benevento allunga a 8 gare la striscia positiva superando, in rimonta, per 2-1 l'Az Picerno in trasferta: al "Curcio" sono decisive le reti di Ciciretti e Carfora, entrambe subentrati a gara in corso.

Auteri cambia ancora per far fronte alla fatica delle tre gare in sette giorni: al centro della difesa c'è Terranova; Simonetti agisce sulla corsia di destra; Lanini torna a guidare l'attacco con Ciano e Starita a supporto. Nel Picerno, Longo si affida al collaudato 4-2-3-1 con il capocannoniere Murano a guidare gli assalti dei padroni di casa, supportato da D'Agostino, Maiorino e Ceccarelli; è Gilli, invece, a guidare la retroguardia.

Alla prima azione offensiva, il Picerno passa in vantaggio: tiro di Pitarresi, Terranova devia ma sulla palla si avventa Ceccarelli che mette alle spalle di Paleari. Al 18' viene annullato il possibile pareggio del Benevento: Ciano calcia in porta e batte Merelli sul suo palo ma l'attaccante marcianisano tocca la palla con la mano prima di andare al tiro. Gli ospiti ci riprovano al 29' con Lanini il cui tiro da posizione defilata finisce fuori di poco. Al 42' sono i padroni di casa a sfiorare il raddoppio: tocco di D'Agostino per Murano che calcia in porta ma trova la deviazione di Paleari in angolo. La prima frazione si chiude sull'1-0.

Nella ripresa, la partita cambia dopo il 57', minuto nel quale fanno il loro ingresso in campo, per il Benevento, Ciciretti e Carfora, che prendono il posto di Ciano e Starita cambiando il volto delle corsie esterne d'attacco giallorosse. Al 66' tiro dalla distanza di Pastina, Merelli devia, sulla palla arriva Simonetti che chiama il portiere del Picerno ad un secondo e decisivo intervento. Al 73' ancora ospiti vicini al pareggio: punizione calciata da Ciciretti, palla in area dove Lanini la pizzica di testa ma Merelli ci mette il guantone e devia mandando la palla a sbattere sulla traversa. Al 77' il Benevento vede premiati i suoi sforzi: percussione di Pinato che viene affrontato in area in maniera ruda da Biasol e termina a terra. Il direttore di gara non ha dubbi ed indica il rigore. Sul dischetto si presenta Ciciretti che batte Merelli. Nemmeno il tempo di mettere palla al centro che il Benevento raddoppia: fuga di Lanini che entra in area e va alla conclusione, Merelli devia ma sulla palla arriva Carfora che ribadisce in rete. I giallorossi resistono agli ultimi assalti dei padroni di casa e portano a casa tre punti importanti nella corsa play-off.

IL TABELLINO