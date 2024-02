Editoriale Azzurro - Il centrocampismo

Siamo in una società che utilizza per esprimersi termini giovanili, a volte impronunciabili quali friendzonare, maranza, cringe, snitch, shippare in una adolescenza dove con il termine bomber non si indica un calciatore particolarmente bravo a centrare la rete ma è un modo ironico di apostrofarsi tra coetanei mentre nabbo è colui che la rete non la centra davvero per definizione visto che è una parola traducibile con "scarso".

L'Accademia della Crusca, elevata istituzione italiana che raccoglie esperti di linguistica e di filologia, inserisce nel vocabolario nell'anno 2023 alcuni termini come agnellare ovvero "che ricorda il vello d'agnello", cura casa e cura persona termini "relativi al settore di produzione industriale di prodotti per la pulizia domestica e per l’individuo", forchiaio cioè "una posata multiuso che unisce forchetta e cucchiaio". La possibilità che l’istituzione fornisce è che anche i singoli possono proporre una parola per poter arricchire una lingua carica di espressioni come l'italiano. Oggi l'ho fatto io, dopo una giornata in cui mi risuona costantemente un termine orecchiabile come sintesi della partita del “Piola”di ieri sera, o come sintesi dell'ultimo periodo di campionato, che ha visto il Novara FC vincere per la terza volta consecutiva: centrocampismo.

Il centrocampismo della squadra azzurra potrebbe essere definito un modo di giocare calcio che va oltre un punto del campo in cui schierarsi o un ruolo da intraprendere. I - tre più due - centrocampisti della squadra della cupola sono giocatori che meritano di essere attenzionati sia per le doti tecniche sia per il modo che hanno di stare in campo: seducono il rettangolo verde costantemente e con armi sempre migliori, regalandoci la sensazione di essere al sicuro e nel contempo sono messaggeri pronti a macinare chilometri portando pallone e direttive ai compagni degli altri reparti. Con una squadra che abbraccia questo tipo di pensiero, il centrocampismo appunto, si crea proprio dall'interno della squadra che ha il grande potere di decidere il peso della pietra, l’energia con la quale scagliarla ed il punto esatto, come previsione, nel quale impatterà con la superficie. Non solo, è un movimento che infonde il coraggio di pensare alle possibilità più che alle disfatte.

D'altra parte il nostro centrocampismo raccoglie la vera leadership positiva che è una questione di emozioni e del tipo di credibilità che ci riconoscono quando finalmente dimostriamo di essere vivi, disposti anche a demolirci purché il fine sia costruire palazzi più solidi. Il centrocampismo è fatto di elementi sani, sinergici, aperti al confronto, sono scanner viventi di situazioni di gioco, con loro le certezze che diventano granitiche ci incitano a domandarci se essi siano spinti solo dalla passione, incoerente e dispettosa, o piuttosto da una macchina cerebrale che non tralascia mai di preventivare una situazione, a tal punto che spesso sembra che stiano vivendo quello che già sapevano, come una danza studiata a memoria e ripetuta più e più volte che si fa beffa della contingenza, o che governa talmente bene i contraccolpi da evitare di prenderli. Lucidi e glaciali, mettono i punti di sospensione solo come preliminari di rivoluzioni e come stimoli per cavalcare la matematica.

Il centrocampismo ha l'anima d'acciaio, sceglie di navigare lo stesso anche se imbarca acqua, sceglie di provare a salire anche in uno specchio unto di burro, con perseveranza e una testa mentalmente libera abbinata ad una preparazione atletica che produce sempre più timori agli avversari. I seguaci del movimento hanno l'onere e l'onore di insegnare che se un cuore forte imprime un’intenzione al creato, lo crea e anche dove l’esattezza è impossibile è sempre possibile l'occasione di un gesto giusto, al momento giusto.

Un movimento in cui si troverebbero bene sia i Boomer che la Generazione Z e forse anche l'Accademia della Crusca.