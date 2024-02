Novara-Pro Sesto 1-0, gli azzurri calano il tris

Terza vittoria consecutiva per il Novara che supera uno a zero la Pro Sesto e avvicina la zona salvezza, un altro match convincente per la formazione di Gattuso contro una formazione che fatica terribilmente a trovare la via del gol.

Due squadre quadrate, la prima frazione finisce zero a zero Al 2’ un diagonale di Basili viene bloccato da Minelli, al 23’ Novara vicinissimo al gol, Di Munno crossa per Calcagni che a colpo sicuro trova sulla sua strada un super Del Frate; al 34’ un destro deviato di Calcagni termina di poco alto sulla traversa, al 35’ colpo di testa di Ongaro che non inquadra la porta, al 39’ gran sinistro di Urso che non trova lo specchio, la prima frazione termina sul nulla di fatto con il Novara che si fa preferire ma la Pro Sesto non ha demeritato nei primi quarantacinque minuti di gioco.

Una deviazione decide il match, azzurri on fire Al 10’contropiede del Novara, Di Munno viene anticipato al momento di calciare e Ongaro manda altissimo sul prosieguo dell’azione; al 16’ azzurri in vantaggio, gran lavoro di Kerrigan sulla destra, l’esterno novarese serve Calcagni la cui conclusione deviata termina lentamente in rete; il match vive una fase di stanca, al 36’ punizione di Bruschi parata con i pugni da Del Frate, al 39’ secondo giallo per Toninelli che lascia i suoi in dieci, il match finisce senza più occasioni e il Novara può festeggiare.

NOVARA-PRO SESTO 1-0

Marcatore: 16’st Calcagni

Novara (3-5-2): Minelli; Bonaccorsi (1’st Boccia), Lancini, Bertoncini; Kerrigan, Calcagni, Ranieri, Di Munno, Urso; Ongaro (41’st Donadio), Bentivegna (24’st Corti). A disposizione: Menegaldo, Desjardins, Scappini, Schirò, Cannavaro, Caravaca, Migliardi, Caradonna, Ngamba, Vilhjalmsson. All. Gattuso

Pro Sesto (4-3-3): Del Frate; Toninelli, Marianucci, Iotti (30’st Mapelli), Maurizii; Palazzi (25’st Bahlouli), Gattoni, Sala (16’st Poli); Sereni (16’st Fornito), Basili (25’st Toci), Bruschi. A disposizione: Formosa, Poggesi, Santarpia, D’Alessio, Giorgeschi, Florio. All. Paci

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

Note: Ammoniti Calcagni, Ongaro e Boccia per il Novara, Iotti, Gattoni, Mapelli (dalla panchina) e Toninelli per la Pro Sesto. Spettatori 2720 (2310 abbonati e 410 paganti).