Novara-V.Verona 1-0, un altro passo verso la salvezza per gli azzurri

Seconda vittoria consecutiva per il Novara che con una rete di Di Munno a metà ripresa supera la Virtus Verona e accorcia rispetto alle dirette concorrenti per ottenere la salvezza diretta. Un successo meritato anche considerando che a fine primo tempo gli azzurri hanno fallito un rigore con Bentivegna. Ora la formazione di Gattuso è attesa nel turno infrasettimanale ad un altro impegno interno contro la Pro Sesto.

Non basta un rigore e un’ottima prestazione per permettere al Novara di finire la prima frazione in vantaggio Novara subito pericoloso con Bentivegna ed Ongaro, al 12’ Sibi si oppone bene ad Urso, al 16’ primo squillo della Virtus Verona con Ceter su cui è attento Minelli. Il Novara attacca, reclama un rigore e conquista angoli in serie ma al 32’ corre un brivido per un rasoterra di Cabianca; al 34’ ci prova Ranieri, grande intervento di Sibi, risponde Ongaro con un colpo di testa su cross di Urso appena fuori. Al 41’ fallo di Daffara su Urso in area, dal dischetto Bentivegna si fa neutralizzare la conclusione da Sibi.

Di Munno permette al Novara di festeggiare un successo meritato Ancora azzurri pericolosi ad inizio ripresa con Di Munno, bravo Sibi; lo stesso Di Munno al 21’ su sponda di Ongaro riesce finalmente a battere il numero uno avversario e a far esplodere i fedelissimi giunti al Piola nonostante la pioggia battente. La Virtus Verona ha la chance del pareggio con Cabianca ma Minelli gli dice di no, per la prima volta la formazione novarese non soffre nel finale e porta a casa tre punti meritatissimi.

NOVARA-V.VERONA 1-0

Marcatore: 21’st Di Munno.

Novara: Minelli, Lancini, Bertoncini, Lorenzini, Kerrigan (40’st Boccia), Calcagni, Ranieri, Di Munno, Urso (40’st Migliardi), Bentivegna (21’st Corti), Ongaro (21’st Scappini). All. Gattuso

Virtus Verona: Sibi, Mazzolo (35’st Zigoni), Daffara, Ruggero, Zarpellon (26’st Begheldo), Ceter (37’Amadio), Gomez, Metlika (35’st Toffanin), Cabianca, Demirovic (26’st Danti), Vesentini. All. Fresco

Arbitro: Diop di Treviglio.

Note: Corner 7-1. Ammoniti Ranieri e Lorenzini per il Novara, Daffara, Ruggero e Mazzolo per la Virtus Verona.