Crotone-Benevento 0-0: allo "Scida" qualche emozione ma zero gol

Finisce a reti bianche allo "Scida" il match tra Crotone e Benevento, valido per la 25a giornata del girone C di Serie C.

Mister Auteri, anche in vista del trittico di gare consecutivo, modifica l'undici iniziale: c'è Terranova al centro della difesa con Berra e Pastina ai suoi lati; in mediana ci sono Nardi e Talia mentre Improta e Masciangelo presidiano le corsie esterne; le chiavi dell'attacco sono nelle mani di Lanini che gioverà del supporto di Ciciretti e Starita. Il Crotone di Zauli, schierato col 3-5-2, risponde con Battistini al comando della difesa, l'esperto Zanellato a guidare la mediana e la coppia d'attacco formata da Gomez e Tumminiello.

Sono i padroni di casa a firmare il primo squillo della partita: la girata di testa di Tumminiello sfiora il palo alla sinistra di Paleari e finisce sul fondo. Il Benevento replica 2' dopo con una conclusione di Masciangelo, dal lato corto di sinistra dell'area calabrese, che si stampa sul legno alla sinistra di Dini. Passano altri tre giri di lancette ed è Ciciretti, direttamente su punizione dal limite, ad impegnare severamente Dini che respinge in tuffo. Il Crotone è ancora pericoloso al 32' con Tumminiello ma Paleari è attento. L'attaccante del Crotone è costretto ad uscire per infortunio al 39': al suo posto entra Comi. Il nuovo entrato si rende subito pericoloso di testa ma Paleari salva la sua porta. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa il ritmo scema e le emozioni sono poche. Il Benevento ci prova al 53' a prendersi i tre punti: scatto perentorio di Lanini sulla destra,la punta giallorossa arriva sul fondo e mette al centro per Ciciretti la cui conclusione termina di un soffio a lato. Lanini si mette in proprio al 61' e, dopo una azione solitaria nella quale semina tutta la difesa avversaria, va alla conclusione ma la palla termina alta. Non si segnalano ulteriori pericoli dalle parti dei due estremi difensori e, dopo 3' di recupero, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi: tra Crotone e Benevento termina 0-0.

