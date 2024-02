LND. Fissato nuovo periodo per il tesseramento dei calciatori

Il Consiglio Federale, nella riunione del 30 Gennaio 2024, ha accolto la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti inerente la fissazione di un nuovo periodo per consentire il tesseramento dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giocatori/giocatrici” di Calcio a Cinque, per i quali sia intervenuta, entro la data del 5 Gennaio 2024, la decadenza del tesseramento per risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.

L’anzidetto nuovo periodo è stato fissato da oggi (ieri nd.r.), 31 Gennaio 2024, fino al 7 Febbraio 2024 (ore 19).

La delibera del Consiglio Federale non si applica ai casi di ritesseramento con le Società della Lega Nazionale Dilettanti appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento del Calcio Femminile in relazione alla partecipazione, nella corrente stagione sportiva, ai campionati nazionali dagli stessi organizzati