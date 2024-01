Benevento. Ufficiale: Tello ceduto al Catania. I saluti del colombiano

Dopo sei anni termina l'avventura di Andres Tello al Benevento: il centrocampista colombiano, come annunciato dalla stessa società giallorossa attraverso i propri canali ufficiali, è stato ceduto a titolo definitivo al Catania, compagine che milita nello stesso girone dei sanniti in Serie C.

Tello, tramite il proprio profilo IG, ha salutato città, compagni e società con un messaggio nel quale ringrazia tutte le componenti per la sua crescita sportiva e personale avvenuta negli anni trascorsi nel Sannio.