Taranto-Benevento. Pronostici e quote: su IamBet prevale il segno "2"

Il Benevento di Auteri, che sembra aver ritrovato il passo giusto e la fiducia in se stesso, fa visita al temibile Taranto di Eziolino Capuano nel match valido per la 23a giornata del girone C di Serie C. I giallorossi sono al terzo posto in classifica, in coabitazione con il Crotone, mentre i pugliesi sono quinti in solitaria.

Per i bookmaker sono favoriti gli ospiti: il segno “2” su IamBET è dato a 2,12. L’“X” paga 2,76 volte la posta su IamBET, 2,70 su Eurobet e 2,80 su Better. La vittoria dei padroni di casa, segno “1”, frutterebbe 3,55 volte la giocata su IamBET, 3 volte su Bet365 e 3,4 su DAZNbet.

L’ “Under” vale 1,46 volte la giocata su IamBet, 1,42 su Gazzabet e, infine, 1,37 su Eurobet.