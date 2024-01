Editoriale Azzurro - C’era una volta un sogno

C’era una volta una sogno. C’era una volta un sogno che non è rimasto tale. Chissà cosa pensava quando calciava il pallone all’oratorio di Santa Rita, la periferia ovest di Novara dove ha iniziato a tirare i primi calci, più per divertirsi che per allenarsi e provare a immaginare come sarebbe stato se ogni pensiero avesse potuto diventare vero. Eppure a volte succede.

Nasce a Novara il 3 marzo 1999 Alessio Zerbin che in questi giorni ha catalizzato l’attenzione di ognuno di noi da sportivi, tifosi, compaesani, come fosse l’amico, il figlio di tutti, il compagno di classe. Capello ribelle e sorriso pulito a mostrare giovinezza e umiltà. Nel settore giovanile dell’Inter sboccia e permane dal 2007 al 2013 passando poi nelle giovanili di casa al Novara, debuttando in Prima categoria con il Suno. Le sue capacità sono evidenti e lo portano tra i “grandi” nel 2016 dove, scelto dal Gozzano, società brava a scovare talenti, esordisce in serie D. Nel 2017 viene acquistato dal Napoli che lo aggrega alla Primavera; ceduto nel 2018 alla Viterbese festeggia la conquista della Coppa Italia in Serie C, viene dato in prestito per la stagione successiva al Cesena e successivamente alla Pro Vercelli e nel 2021 in prestito al Frosinone in Serie B. Zerbin è forte e talentuoso: Roberto Mancini lo convoca in Nazionale dove esordisce attivamente contro l’Ungheria nell’estate 2022. Ritorna al Napoli il mese dopo e debutta in Serie A il 15 agosto 2022 mentre il 7 settembre dello stesso anno esordisce in Champions League nella partita vinta contro il Liverpool sostituendo nel secondo tempo Khvicha Kvaratskhelia. Da Santa Rita il sogno è diventato così tanto reale che lo stesso Spalletti decide di tenerselo stretto permettendogli di godersi la vittoria dello Scudetto napoletano nella stagione scorsa, momento memorabile della storia del calcio italiano. Tra le vicissitudini partenopee “post spallettiane” il neo mister Rudi Garcia non lo molla così come Walter Mazzarri, attuale tecnico del Napoli che lo schiera anche per la Supercoppa della “Final Four” in Arabia Saudita a Riad il 18 gennaio 2024.

Il Numero 23 novarese all’81’ minuto sostituisce Mazzocchi ed inizia la sua storia. È in campo da un paio di minuti, parte un cross da destra, capitan Di Lorenzo colpisce di testa allungando un pallone sul secondo palo dove c’è Zerbin che fa gol, il primo in maglia azzurro Napoli, portando la squadra sul 2-0. Alessio non ci ha pensato due volte a sprecare un’azione che aveva visto perfetta ed un’occasione che era la sua, tanto da sbattere violentemente la testa sul palo. Preoccupa Alessio, chiede aiuto. Dopo assistenza medica e minuti a bordo campo, sembra che tutto si sia risolto e torna a giocare. Quel piccolo incidente che ha permesso il suo primo gol è stato anche la causa di un’assente esultanza per lo stesso. E Alessio rimedia: al 90’ si impossessa della palla in contropiede, indiavolato arriva in area oltrepassando il portiere avversario Terracciano e firma la sua doppietta ed il 3-0 del match che porterà la sua squadra alla quinta finale di Supercoppa nella storia partenopea. Non ci importa di come sia andata a finire la competizione perché questa rimane la storia di Alessio Zerbin, quel ragazzo che all’oratorio di Novara calciava qualsiasi cosa rotolasse e aveva un grande sogno.

Un sogno che molti ragazzi hanno, hanno avuto e avranno ma che solo pochi realizzano: pagano il buon talento, il lavoro sodo e anche un pizzico di fortuna a testimoniare che certi sogni si realizzano sul serio, forse e addirittura in maniera più esagerata di come li fantasticavamo. Questo è un sogno che valeva la pena essere raccontato specialmente se il protagonista è un giovane ragazzo con il sangue marchiato Novara città.