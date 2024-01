Juventus-Sassuolo 3-0, dura poco la partita dei neroverdi

Il Sassuolo non riesce a dare seguito alla vittoria di una settimana fa contro la Fiorentina, e perde male all'Allianz Stadium contro la Juventus. 3-0 il risultato finale in favore dei bianconeri. Partita già messa in ghiaccio nella prima frazione di gioco grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic. Entrambi i gol con tiri da fuori area, il primo in seguito ad un'azione manovrata, il secondo su calcio di punizione.

Nella ripresa il Sassuolo mostra qualche timido, anzi timidissimo, segnale di reazione con un paio di contropiedi. In uno di questi Berardi va vicino alla rete ma Szczesny gli dice di no con un gran parata. Nel finale Chiesa serve il gol del 3-0 che chiude definitivamente la gara. Bianconeri che tornano a -2 dall'Inter capolista, Sassuolo sempre molto vicino alla zona retrocessione.