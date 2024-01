Serie C, C. Arbitri della 21a: Pezzopane a Francavilla, Diop a Potenza

Queste le designazioni arbitrali per le gare della 21a giornata del girone C di Serie C:

AUDACE CERIGNOLA – SORRENTO

Marco Emmanuele - Pisa

Davide Conti - Seregno/Giuseppe Lipari - Brescia

Martina Molinaro - Lamezia Terme

AVELLINO – JUVE STABIA

Mario Perri - Roma 1

Mattia Regattieri - Finale Emilia/Franco Iacovacci - Latina

Giorgio Vergaro - Bari

CASERTANA – ACR MESSINA

Samuele Andreano - Prato

Fabio Dell’Arciprete - Vasto/Matteo Nigri - Trieste

Antonio Spera - Barletta

CATANIA – BRINDISI

Luca Cherchi - Carbonia

Stefano Franco - Padova/Carmine De Vito - Napoli

Mario Picardi - Viareggio

GIUGLIANO – FOGGIA

Giuseppe Mucera - Palermo

Massimiliano Starnini - Viterbo/Stefano Vito Martinelli - Potenza

Carlo Virgilio - Agrigento

MONTEROSI TUSCIA – MONOPOLI

Giuseppe Vingo - Pisa

Salvatore Nicosia - Saronno/Roberto Meraviglia - Pistoia

Enrico Eremitaggio - Ancona

POTENZA – LATINA

Abdoulaye Diop - Treviglio

Francesco Romano - Isernia/Andrea Barcherini - Terni

Gennaro Decimo - Napoli

TARANTO – PICERNO

Valerio Crezzini - Siena

Michele Piatti - Como/Elia Tini Brunozzi - Foligno

Antonio Di Reda - Molfetta

TURRIS – CROTONE

Mattia Ubaldi - Roma 1

Roberto D’Ascanio - Roma 2/Marco Colaianni - Bari

Umberto Spedale - Palermo

VIRTUS FRANCAVILLA – BENEVENTO

Valerio Pezzopane - L’Aquila

Andrea Bianchini - Perugia/Francesco Picciche’ - Trapani

Giuseppe Costa - Catanzaro