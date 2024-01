Novara FC, focus sul calciomercato

L'obiettivo salvezza porta questo calciomercato invernale ad essere l'ultima ancora a cui aggrapparsi per la nuova società del Novara FC, le decisioni sui nuovi ingressi e sulle uscite non possono essere lasciate al caso ma devono risultare efficienti ai massimi livelli per poter aiutare una formazione che si è dimostrata in estrema crescita identitaria, vista anche l'attesissima e meritata vittoria contro il Fiorenzuola che ha concluso il girone di andata.

Prima della pausa natalizia il primo ingresso nel gruppo del neo presidente La Rosa è l'islandese Árni Vilhjálmsson, attaccante con carriera in Norvegia, Svezia, Polonia, Lituania, Francia e Ucraina seguito subito di Alavaro Ngamba, centrocampista cresciuto nelle giovanili francesi del Nizza, passando poi in Lega Pro con esperienze in Italia, Ucraina e infine in Finlandia nella stagione scorsa. Entrambi hanno già giocato con la squadra azzurra, previa preparazione, nell'allenamento congiunto disputato al "Piola" contro Club Milano.

L'anno nuovo si inaugura con l'ufficialità odiena da parte della società novarese del difensore Edoardo Lancini, classe 1994 dalla Virtus Entella, (prima ha indossato le maglie di Brescia e Palermo) che torna dopo una breve esperienza al Novara in Serie B nel 2017. Saltata da poche ore l'intesa che risultava quasi conclusa di Andrea Gasbarro, classe 1995, dalla Fermana, arrivato come svincolato dopo il campionato passato al Padova nella stagione 2020-2021: il giocatore sembra essere dirottato, probabilmente per ragioni economiche, alla Virtus Francavilla. Più che probabili le uscite Mattia Scaringi che tornerà alla Cremonese per fine prestito e Giorgio Savini al Torino, giocatore che non abbiamo avuto modo di apprezzare a causa di un prolungato infortunio.

Intanto i ragazzi di mister Gattuso si stanno preparando per i prossimi impegnativi scontri salvezza, il 6 gennaio 2024 nello stadio di casa attenderanno i grigi dell'Alessandria mentre la settimana dopo si recheranno a Busto Arsizio per sfidare la Pro Patria.