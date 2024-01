L'assessore De Grandis: "Con il neo direttivo fattiva collaborazione"

Riceviamo in Redazione la richiesta di replica da parte dell'Assessore allo Sport del Comune di Novara Ivan De Grandis, in merito all'ultimo "Editoriale Azzurro" a firma Alice Previtali, che prendeva spunto dalle parole pronunciate nella conferenza stampa di insediamento dal neo Direttore Sportivo azzurro Pietro Lo Monaco, riportate con virgolettato dalla nostra redattrice, in merito alle condizioni dell'impianto in sintetico dello Stadio "Silvio Piola", parole che possono essere integralmente ascoltate dagli stessi lettore in quanto il video della conferenza stampa è pubblico e può facilmente essere recuperato sul sito del Novara FC.

Nel rimandare quindi ognuno alle parole stesse utilizzate da Lo Monaco e ritenendo tuttavia legittimi i dubbi espressi all'interno dell'articolo dalla nostra opinionista, pubblichiamo integralmente quanto inviatoci dal Dott. De Grandis per delineare un quadro completo della situazione attuale non solo dello stadio ma anche dei rapporti che al momento intercorrono tra società ed amministrazione comunale che fin dai primi momenti - come ricorda lo stesso Assessore - stanno lavorando fianco a fianco per il bene della squadra e per raggiungere quella salvezza che a Novara tutti auspicano.

Gentile Redazione,

Ho letto con attenzione l'articolo “Editoriale Azzurro - Quando il sintetico fa male” da voi pubblicato in merito alle dichiarazioni del nuovo Direttore Generale del Novara FC, Pietro Lo Monaco, durante la conferenza di presentazione dell'organico societario e desidero sottolineare le inesattezze presenti nell'articolo che potrebbero generare fraintendimenti e confusione tra i lettori e i tifosi.

In primo luogo, l'articolo sembra attribuire al Direttore Lo Monaco critiche all'amministrazione cittadina, mentre è evidente che il suo focus era rivolto alla stessa società Novara FC di cui ha da poco assunto la guida. Le dichiarazioni del Direttore riguardano infatti la gestione e la manutenzione del manto sintetico dello stadio "Silvio Piola", non la qualità del nuovo manto posato in estate dall’amministrazione comunale che invece ha soddisfatto le aspettative.

È fondamentale chiarire che la società Novara FC, e non l'amministrazione comunale, è responsabile della gestione e manutenzione del campo. Il Direttore ha espresso preoccupazioni sulla cura del manto sintetico, richiedendo spazzolature regolari e annaffiature costanti. Questo ci fa capire l'attenzione che il Direttore ha posto su ogni aspetto societario, compreso quello manutentivo che ha mostrato in questi mesi qualche lacuna.

Inoltre, desidero sottolineare che, fin da subito, è stata instaurata una fattiva collaborazione tra la società e l'amministrazione, come evidenziato in conferenza stampa, dove i rapporti sono ottimi sia a livello istituzionale che personale.

In conclusione, l'articolo si dimostra fuorviante, poiché distorce le dichiarazioni del Direttore Generale, prestandosi a fraintendimenti e incomprensioni. Chiedo pertanto una rettifica accurata e una corretta rappresentazione delle dichiarazioni effettive del Direttore Lo Monaco che, con lo stesso, potete verificare.

Ritengo fondamentale che il pubblico riceva una rappresentazione corretta dei fatti, e quindi vi chiedo gentilmente che la rettifica goda della stessa visibilità e rilevanza dell'errata notizia precedentemente diffusa.

Sicuro che l’articolo da voi pubblicato sia frutto di un fraintendimento in assoluta buona fede, ringrazio anticipatamente per la vostra comprensione e collaborazione su questa questione. Sono disponibile per ulteriori chiarimenti o dettagli qualora necessario.

Cordiali saluti,

Ivan De Grandis, Assessore allo Sport di Novara