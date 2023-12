Sassuolo-Genoa 1-2, sprofondo neroverde

E' notte fonda per il Sassuolo, al Mapei Stadium contro il Genoa arriva un'altra sconfitta, la sesta nelle ultime dieci giornate. L'assenza di Berardi, influenzato, non basta a giustificare il periodo nero che imperversa nella società emiliana. Contro il Genoa la partita si era messa bene grazie alla rete di Pinamonti al minuto 28. Il secondo tempo è tutto un'altra storia: al 63' un tocco di mano di Erlic determina un calcio di rigore che Gudmundsson trasforma per il gol del pari. Nel finale un altro errore di Erlic, che questa volta si perde Ekuban, si concretizza nel sorpasso genoano ad opera proprio dell'attaccante ghanese. Dionisi avrà tanto da lavorare per dare una scossa ad una squadra che ultimamente sembra scollegata. Il Sassuolo resta a quota 16 punti, la zona retrocessione è molto vicina.